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СМИ: Усман Дембеле хочет перейти в Ювентус

Испания
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От Месси к Роналду?

СМИ: Усман Дембеле хочет перейти в Ювентус
UA-Футбол
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Вингер "Барселоны" Усман Дембеле уже текущим летом может сменить клубную прописку.

По данным Mundo Deportivo, француз хотел бы продолжить карьеру в составе "Ювентуса". Вчера сообщалось, что туринц изучают вероятность сделки.

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Не смущает чемпиона Италии частая травматичность Дембеле. Он трижды получал повреждения в текущем сезоне, успев провести лишь 9 матчей. Его контракт с "Барселоной" истекает в 2022-м году.

Отметим, что Усман отказался переходить в "Ливерпуль".

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Усман Дембеле
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