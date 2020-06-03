СМИ: Усман Дембеле хочет перейти в Ювентус

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле уже текущим летом может сменить клубную прописку.

По данным Mundo Deportivo, француз хотел бы продолжить карьеру в составе "Ювентуса". Вчера сообщалось, что туринц изучают вероятность сделки.

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Не смущает чемпиона Италии частая травматичность Дембеле. Он трижды получал повреждения в текущем сезоне, успев провести лишь 9 матчей. Его контракт с "Барселоной" истекает в 2022-м году.

Отметим, что Усман отказался переходить в "Ливерпуль".