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СМИ: Усман Дембеле хочет перейти в Ювентус
От Месси к Роналду?
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле уже текущим летом может сменить клубную прописку.
По данным Mundo Deportivo, француз хотел бы продолжить карьеру в составе "Ювентуса". Вчера сообщалось, что туринц изучают вероятность сделки.
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Не смущает чемпиона Италии частая травматичность Дембеле. Он трижды получал повреждения в текущем сезоне, успев провести лишь 9 матчей. Его контракт с "Барселоной" истекает в 2022-м году.
Отметим, что Усман отказался переходить в "Ливерпуль".
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