Севилья следит за Ракитичем и хочет, чтобы хорват пошел на снижение зарплаты

Иван Ракитичем может вернуться в испанскую "Севилью", в которой он смог сделать себе имя. Однако маловероятно, что трансфер состоится этим летом.

Андалузский клуб может вступить с хорватом в переговоры, но подпишет его лишь в 2021-м году. Именно тогда закончится его контракт.

Читайте также Ракитич назвал клуб, в котором хотел бы закончить карьеру

Еще одно препятствие трансфера - зарплата Ракитича. Хорват вернется в "Севилью" только если пойдет на снижение зарплаты. Сейчас он получает 8 миллионов евро.

Другой претендент на Ракитича - римское "Лацио".