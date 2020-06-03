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Севилья следит за Ракитичем и хочет, чтобы хорват пошел на снижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Каталонцы футболиста удерживать не будут

Севилья следит за Ракитичем и хочет, чтобы хорват пошел на снижение зарплаты
UA-Футбол
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Иван Ракитичем может вернуться в испанскую "Севилью", в которой он смог сделать себе имя. Однако маловероятно, что трансфер состоится этим летом.

Андалузский клуб может вступить с хорватом в переговоры, но подпишет его лишь в 2021-м году. Именно тогда закончится его контракт.

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Еще одно препятствие трансфера - зарплата Ракитича. Хорват вернется в "Севилью" только если пойдет на снижение зарплаты. Сейчас он получает 8 миллионов евро.

Другой претендент на Ракитича - римское "Лацио".

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В статье: Барселона Иван Ракитич Севилья
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
03.06.2020 в 22:18
Ах, как же не хочется уходить из элитного пансионата "Барселона"...
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