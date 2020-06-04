AS: Месси может пропустить матч с Мальоркой из-за травмы

Во вторник, 2 июня, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси ощутил сильную боль в правой ноге. По информации AS, он моментально прошел МРТ-сканирование поврежденного участка для определения степени травмы.

Сообщается, что период восстановления Лионеля составит 10 дней. Таким образом, отсутствие Месси на последней командной тренировке не было мерой предосторожности для отдыха аргентинца и его подверженной к травмам икроножной мышцы, как ранее заявили в клубе – причина в более тяжелом повреждении. Лео может не успеть восстановиться к поединку с "островитянами".

Напомним, что поединок каталонской "Барселоны" и "Мальорки" состоится 13 июня.