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AS: Месси может пропустить матч с Мальоркой из-за травмы

Испания
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Возвращаться и без капитана? Так не пойдет…

AS: Месси может пропустить матч с Мальоркой из-за травмы
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Во вторник, 2 июня, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси ощутил сильную боль в правой ноге. По информации AS, он моментально прошел МРТ-сканирование поврежденного участка для определения степени травмы.

Сообщается, что период восстановления Лионеля составит 10 дней. Таким образом, отсутствие Месси на последней командной тренировке не было мерой предосторожности для отдыха аргентинца и его подверженной к травмам икроножной мышцы, как ранее заявили в клубе – причина в более тяжелом повреждении. Лео может не успеть восстановиться к поединку с "островитянами".

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Напомним, что поединок каталонской "Барселоны" и "Мальорки" состоится 13 июня.

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В статье: Лионель Месси Барселона Мальорка
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Источник:
AS

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