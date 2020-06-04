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Экс-тренер Динамо Загреб раздумывает над предложением Альбасете Зозули

Испания
(1 голосов)

У него есть свое условие

Экс-тренер Динамо Загреб раздумывает над предложением Альбасете Зозули
Новина українською

Хорватский тренер Ненад Бьелица может возглавить испанский "Альбасете" с испанской Сегунды.

В пользу этого назначения свидетельствует то, что хорват хорошо знает испанский клуб, ведь за время карьеры игрока выступал в "Альбасете" в 1993-1996 годах и до сих пор является одним из самых успешных игроков Альба.

Турецкий Fotospor замечает, что Бьелица готов принять команду на следующий сезон при условии, если "Альбасете" по итогам этого сохранит за собой место в Сегунде.

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Сейчас команда после 31 матча занимает 18 позицию в чемпионате и находится рядом с зоной вылета (всего в турнирной таблице 22 команды).

Кроме "Альбасете" у тренера есть предложение от турецкого "Фенербахче".

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В статье: Альбасете (Испания) Сегунда Ненад Бьелица
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