Герой футбольного дня. Усман Дембеле

Сколько пользы Усман Дембеле принес "Барселоне"? Да нисколько. Можно проанализировать статистику, выделить матчи, в которых француз сверкал, но это будет пустой тратой времени. Потому как общего впечатления от этого трансфера уже ничто не изменит "Барселона" прогадала, потратив на него 140 миллионов евро (120 – трансфер + зарплата).

Впрочем, в контексте Дембеле не все потеряно. Испанская пресса сообщает, что к имени француза привязаны несколько потенциальных входящих трансферов "Барселоны", которые, по мнению тренерского штаба и боссов клуба, непременно усилят команду. Ждет сигнала и возможности перейти в "Барсу" Лаутаро Мартинес, взбудоражен и по-футбольному возбужден Миралем Пьянич. Но ничего не произойдет, если "Барселона" на протяжении этого месяца не выровняет бюджет. Для баланса нужно заработать 70 миллионов евро.

Каталонцы смотрят на тех, кто отправлен в аренду. "Шальке" не собирается активировать опцию выкупа Тодибо, но на защитника претендует "Ньюкасл", которого не отпугивают запрашиваемые "Барселоной" 25 млн. евро. "Бавария" не будет оставлять у себя Коутиньо, а сам бразилец предпочел бы продолжить карьеру в АПЛ. Впрочем, целеустремленных покупателей нет. К тому же, путает карты аномально длинный сезон. Арендованные уже должны были вернуться в "Барселону" и клуб мог усиленно работать над их дальнейшим трудоустройством, однако теперь приходится ожидать завершения сезона в разных лигах. Поэтому времени для трансферов может просто-напросто не хватить.

На продажу выставлены Нельсон Семеду и Артуро Видаль. С продажи последнего много заработать не удастся, а вот португальца "Барселона" попытается пристроить где-то в обмен на 30 миллионов евро. Однако дефицит бюджета в этом сезоне – 70 миллионов. Поэтому без сделки по Усману Дембеле обойтись не удастся.

Вчера солидные источники сообщали о заинтересованности в услугах молодого француза со стороны "Ливерпуля". Однако испанские СМИ делают акцент на "Ювентусе" – именно его рассматривают как реального претендента на Дембеле. Ведь и сам Усман предпочитает защищать цвета сильнейшей команды Италии. "Барса" с удовольствием отдала бы Дембеле за 50 миллионов евро, но "Ювентус" рассчитывает на аренду. Такой вариант "Барса" рассматривает как один из крайних, ведь это может помочь разгрузить зарплатную ведомость, где уже прописаны 12 миллионов евро за сезон для Лаутаро Мартинеса (и это при общей тенденции сокращения расходов на оплату труда спортсменов в клубе). Впрочем, аренда не нравится "Барселоне" тем, что у Дембеле в 2022-м году заканчивается контракт. А это значит, что есть риск потерять игрока без финансовой компенсации.

Для селекционеров, менеджеров, боссов "Барселоны" нынешняя ситуация – настоящая проверка на устойчивость и профессионализм. Работа в офисе кипит, но пока видно только штрихпунктирные очертания. Ясности нет ни по одному кадровому вопросу. В том числе, и по Усману Дембеле.