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Диего Коста оштрафован на 540 тысяч евро

Испания
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Футболист уклонялся от уплаты налогов

Диего Коста оштрафован на 540 тысяч евро
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Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста оштрафован на € 540 тыс. за неуплату налогов, сообщает ESPN.

По данным источника, футболист был приговорён к шести месяцам тюрьмы, однако в Испании тюремное заключение сроком менее двух лет может быть заменено на штраф. Сообщается, что футболист полностью погасил задолженность по налогам в прошлом году, а сейчас заплатит штраф в размере € 543 208.

31-летний футболист был осуждён за неуплату налогов на сумму € 1,37 млн с прибыли от имиджевых прав. Нарушил закон Диего ещё в 2014 году, однако рассмотрение дела состоялось лишь сейчас.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста
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