Гризманн похвастался новыми бутсами

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн показал свои новые бутсы из коллекции Rise Pack от Puma.

"Мы в Puma очень рады возвращению футбола. Игроки снова выйдут на стадионы, будут брать новые высоты и блистать, демонстрируя любовь к игре своим фанатам, наблюдающим за происходящим из дома. С нетерпением ждём захватывающего и увлекательного футбольного лета", — сказал генеральный директор Puma Teamsport Маттиас Мекинг.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за "Барселону" 26 матчей и забил восемь мячей.