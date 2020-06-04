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Гризманн похвастался новыми бутсами

Испания
(2 голосов)

Гризманн получил бутсы из Rise Pack от Puma

Гризманн похвастался новыми бутсами
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн показал свои новые бутсы из коллекции Rise Pack от Puma.

"Мы в Puma очень рады возвращению футбола. Игроки снова выйдут на стадионы, будут брать новые высоты и блистать, демонстрируя любовь к игре своим фанатам, наблюдающим за происходящим из дома. С нетерпением ждём захватывающего и увлекательного футбольного лета", — сказал генеральный директор Puma Teamsport Маттиас Мекинг.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за "Барселону" 26 матчей и забил восемь мячей.

Rise up ???? @pumafootball

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)

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В статье: Барселона Антони Гризманн
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