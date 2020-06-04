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Гризманн похвастался новыми бутсами
Гризманн получил бутсы из Rise Pack от Puma
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн показал свои новые бутсы из коллекции Rise Pack от Puma.
"Мы в Puma очень рады возвращению футбола. Игроки снова выйдут на стадионы, будут брать новые высоты и блистать, демонстрируя любовь к игре своим фанатам, наблюдающим за происходящим из дома. С нетерпением ждём захватывающего и увлекательного футбольного лета", — сказал генеральный директор Puma Teamsport Маттиас Мекинг.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за "Барселону" 26 матчей и забил восемь мячей.