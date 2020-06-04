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Никто не придет смотреть, как играет генеральный директор клуба: агент Бэйла против снижения зарплат игрокам

Испания
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Гарет может спать спокойно

Никто не придет смотреть, как играет генеральный директор клуба: агент Бэйла против снижения зарплат игрокам
Новина українською

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт раскритиковал идею о снижении зарплат игрокам в связи с пандемией коронавируса.

"Не думаю, что нужно снижать зарплаты футболистам. Возможно, следует улучшить управление клубами.

Ведь болельщики приходят на футбол, чтобы наслаждаться игрой футболистов. Никто не придет смотреть, как играет генеральный директор клуба.

Вопрос не в том, что игроки должны меньше получать. Они могут зарабатывать лишь в короткий период", — приводит слова Барнетта Daily Mail.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бэйл сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) коронавирус
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