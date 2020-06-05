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По двое от Реала и Барселоны: Иньеста "нарисовал" портрет идеального футболиста
Андрес не забыл про мадридцев
Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, который сейчас выступает в чемпионате Японии за "Виссел Кобе", составил портрет идеального футболиста для испанского издания Marca.
У эталонного исполнителя будут ноги двух его бывших одноклубников: левая – Лионеля Месси, а правая – Хави. Также футболист должен обладать физической формой экс-нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду и умением играть в воздухе от капитана "сливочных" Серхио Рамоса.
Напомним, Андрес присоединился к "Виссел Кобе" летом 2018 года, перейдя из "Барселоны" на правах свободного агента. За японский клуб хавбек сыграл 44 матча. В активе Андреса 10 голов и 13 результативных передач. С "сине-гранатовыми" испанец выиграл 32 трофея.
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