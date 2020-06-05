  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. По двое от Реала и Барселоны: Иньеста "нарисовал" портрет идеального футболиста
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

По двое от Реала и Барселоны: Иньеста "нарисовал" портрет идеального футболиста

Испания
(1 голосов)

Андрес не забыл про мадридцев

По двое от Реала и Барселоны: Иньеста "нарисовал" портрет идеального футболиста
Новина українською

Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, который сейчас выступает в чемпионате Японии за "Виссел Кобе", составил портрет идеального футболиста для испанского издания Marca.

Читайте такжеРовно 11 лет назад Эвребе и Иньеста не пустили Челси в финал Лиги чемпионов

У эталонного исполнителя будут ноги двух его бывших одноклубников: левая – Лионеля Месси, а правая – Хави. Также футболист должен обладать физической формой экс-нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду и умением играть в воздухе от капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

Напомним, Андрес присоединился к "Виссел Кобе" летом 2018 года, перейдя из "Барселоны" на правах свободного агента. За японский клуб хавбек сыграл 44 матча. В активе Андреса 10 голов и 13 результативных передач. С "сине-гранатовыми" испанец выиграл 32 трофея.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Андрес Иньеста Криштиану Роналду Хави Эрнандес Барселона Реал (Мадрид) Виссел Кобе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...