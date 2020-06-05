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Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Мальоркой

Испания
(1 голосов)

Лионель в строю?

Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Мальоркой
Новина українською

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси готов влиться обратно в тренировочный процесс команды – об этом сообщает издание Diario Sport.

Состояние аргентинского исполнителя не вызывает тревоги у тренерского и медицинского штабов каталонского клуба. Месси полностью готов к сессиям, которые пройдут сегодня, 5 июня. Добавим, что у Лионеля нет серьезных проблем с приводящей мышцей, а дискомфорт, с которым аргентинец столкнулся в начале недели – это естественная реакция из-за двухмесячного перерыва.

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Таким образом, 32-летний футболист сможет выйти на поле в матче с "Мальоркой" на выезде 13 июня.

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В статье: Лионель Месси Барселона Мальорка
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
05.06.2020 в 13:40
ОЙ! ПРОблемма.!Ой! Проблемма!
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0
-3
Perfectfull (Ирпень)
05.06.2020 в 13:09
за 2 месяца про него уже и забыли)) вообще нормально было без футбола
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0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
05.06.2020 в 14:05
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0
0


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