Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Мальоркой

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси готов влиться обратно в тренировочный процесс команды – об этом сообщает издание Diario Sport.

Состояние аргентинского исполнителя не вызывает тревоги у тренерского и медицинского штабов каталонского клуба. Месси полностью готов к сессиям, которые пройдут сегодня, 5 июня. Добавим, что у Лионеля нет серьезных проблем с приводящей мышцей, а дискомфорт, с которым аргентинец столкнулся в начале недели – это естественная реакция из-за двухмесячного перерыва.

Таким образом, 32-летний футболист сможет выйти на поле в матче с "Мальоркой" на выезде 13 июня.