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Гризманн: Хочу выиграть Лигу Чемпионов с Барселоной, а карьеру завершить в США

Испания
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Все очень четко

Гризманн: Хочу выиграть Лигу Чемпионов с Барселоной, а карьеру завершить в США
UA-Футбол
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Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, какие цели он ставит перед собой и где планирует завершить свою карьеру.

"Победа с "Барселоной" в ЛЧ и в Ла Лиге - это моя мечта, а также моя цель. Потом может случиться многое. В 2022-м году меня ждет еще один чемпионат мира, а после - MLS.

Я не решил за какую команду я буду играть, но я точно хочу там оказаться. Моя цель - закончить карьеру в США. Хочу играть там и бороться за титулы со своей командой", - цитирует француза AS.

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Отметим, что Гризманн любит США и очень часто посещает матчи НБА.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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