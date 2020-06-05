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"Криштиану был на грани слез". Модрич рассказал о критике Моуриньо в адрес Роналду
По мнению хорвата, это было несправедливо
Итальянский портал Corriere dello Sport опубликовал отрывок из биографии Луки Мордича, в котором хорват рассказал о конфликте между экс-тренером "Реала" Жозе Моурниньо и Криштиану Роналду.
"Я был удивлен реакцией Моуриньо. Мы выиграли кубковый матч 2:0, но Жозе был зол на Роналду, из-за того, что тот не следил за игроком в своей зоне. В перерыве я увидел Криштиану на грани слез. Он говорил тогда: "Я делаю все возможное, а он продолжает меня критиковать".
После этого зашел в раздевалку Жозе и попросил Роналду объяснить свои действия на поле. Оба были на взводе, но вмешательство игроков позволило избежать конфликтов", - написал хорват.
Напомним, что сегодня Роналду официально стал первым футболистом-миллиардером.