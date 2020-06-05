  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Криштиану был на грани слез". Модрич рассказал о критике Моуриньо в адрес Роналду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Криштиану был на грани слез". Модрич рассказал о критике Моуриньо в адрес Роналду

Испания
(1 голосов)

По мнению хорвата, это было несправедливо

"Криштиану был на грани слез". Модрич рассказал о критике Моуриньо в адрес Роналду
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский портал Corriere dello Sport опубликовал отрывок из биографии Луки Мордича, в котором хорват рассказал о конфликте между экс-тренером "Реала" Жозе Моурниньо и Криштиану Роналду.

Читайте такжеМоуриньо: Роналду - настоящий феномен, он постоянно думает, как побеждать

"Я был удивлен реакцией Моуриньо. Мы выиграли кубковый матч 2:0, но Жозе был зол на Роналду, из-за того, что тот не следил за игроком в своей зоне. В перерыве я увидел Криштиану на грани слез. Он говорил тогда: "Я делаю все возможное, а он продолжает меня критиковать".

После этого зашел в раздевалку Жозе и попросил Роналду объяснить свои действия на поле. Оба были на взводе, но вмешательство игроков позволило избежать конфликтов", - написал хорват.

Напомним, что сегодня Роналду официально стал первым футболистом-миллиардером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Лука Модрич Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...