"Криштиану был на грани слез". Модрич рассказал о критике Моуриньо в адрес Роналду

Итальянский портал Corriere dello Sport опубликовал отрывок из биографии Луки Мордича, в котором хорват рассказал о конфликте между экс-тренером "Реала" Жозе Моурниньо и Криштиану Роналду.

"Я был удивлен реакцией Моуриньо. Мы выиграли кубковый матч 2:0, но Жозе был зол на Роналду, из-за того, что тот не следил за игроком в своей зоне. В перерыве я увидел Криштиану на грани слез. Он говорил тогда: "Я делаю все возможное, а он продолжает меня критиковать".

После этого зашел в раздевалку Жозе и попросил Роналду объяснить свои действия на поле. Оба были на взводе, но вмешательство игроков позволило избежать конфликтов", - написал хорват.

Напомним, что сегодня Роналду официально стал первым футболистом-миллиардером.