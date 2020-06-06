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Герой футбольного дня. Ансу Фати. Не продается даже за 100 миллионов

Испания
(1 голосов)

Его время должно наступить после Лионеля Месси

Герой футбольного дня. Ансу Фати. Не продается даже за 100 миллионов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджмент "Барселоны" уже не первый день находится под давлением. Не первый день в Бартомеу и его приспешников целятся стрелами, однако, при этом, клуб не готов на всё ради того, чтобы выровнять бюджетный баланс. Как известно, "Барселоне" для спокойной жизни (и возможности осуществлять входящие трансферы) не хватает семидесяти миллионов евро. Их можно заработать на продаже одного игрока. Но есть личности неприкасаемые.

Испанские СМИ сообщают, что Хосеп Бартомеу, президент клуба, рассказал своим коллегам о предложении размером в сто миллионов евро от одного известного клуба по Ансу Фати – жемчужине академии "Барселоны". И добавил, что Фати не продается. Местные журналисты воспринимают это как проявление беспечности в деликатные для экономики клуба времена.

Герой футбольного дня. Ансу Фати. Не продается даже за 100 миллионов - изображение 1

Ансу Фати – это не просто футболист, это - проект клуба. И цель "Барселоны" – как можно скорее вывести молодого парня на топ-уровень и помочь ему там закрепиться. Это стало бы альтернативой приобретению Неймара, которое, скорее всего, не состоится. Поэтому место с составе будут доверять Фати, а не Усману Дембеле. Поэтому последнего и стремятся как можно быстрее куда-то пристроить.

"Барселона" хочет, чтобы Ансу Фати забыл обо всем на свете (о славе, о многомиллионных предложениях), кроме процесса восстановления после проблем с сухожилием надколенника. На парня рассчитывают еще в этом сезоне, а уже в следующем его будут готовить к одной из ключевых ролей в команде. Ансумане Фати – 17 и он безгранично талантлив. В столь юном возрасте он уже провел за "Барсу" более двадцати матчей, забил пять голов. Несмотря на это, времени медлить нет, поскольку помилования в среде конкуренции между юными талантами нет. Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо, Кай Хаверц, Альфонсо Дэвис, Винисиус Жуниор, Жоау Фелиш и многие другие – небосвод покрывается молодыми звездами и боссы "Барселоны" рассчитывают на то, что ярче всех засияет их находка.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу герой футбольного дня Ансу Фати
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
06.06.2020 в 14:34
Парень безусловно способный (о безграничном таланте пока рано говорить), но, как показывает жизнь, огонь, воду и медные трубы не каждый негр может пройти в силу своей природной психики. Так шо пока будем посмотреть... Желаю ему, как выпускнику самой лучшей в мире футбольной академии всего самого хорошего, но заваливать его авансами я бы не стал.
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Spokoyno (Киев)
06.06.2020 в 15:33
Так перспективний і класний зовсім різні речі! Тільки одиниці переростають з одного в інше. Яскравий цьому приклад Боян Кркіч Та і через труби багатьом була ТРУБА
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