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Луис Суарес полностью восстановился и готов к рестарту Ла Лиги
Уругваец снова в строю
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена, сообщает пресс-служба клуба.
Медицинский штаб каталонского клуба одобрил участие 33-летнего форварда в первом после возобновления сезона матче Ла Лиги с "Мальоркой", который состоится 13 июня.
Напомним, в январе уругваец перенес операцию, у него было диагностировано повреждение мениска правого колена.
В связи с травмой Суареса в феврале "Барселона" выплатила "Леганесу" 18 млн евро за форварда Мартина Брайтвайта.
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