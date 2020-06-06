Луис Суарес полностью восстановился и готов к рестарту Ла Лиги

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена, сообщает пресс-служба клуба.

Медицинский штаб каталонского клуба одобрил участие 33-летнего форварда в первом после возобновления сезона матче Ла Лиги с "Мальоркой", который состоится 13 июня.

Напомним, в январе уругваец перенес операцию, у него было диагностировано повреждение мениска правого колена.

В связи с травмой Суареса в феврале "Барселона" выплатила "Леганесу" 18 млн евро за форварда Мартина Брайтвайта.