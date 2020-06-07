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Эррера: Кавани собирается в Испанию
Матадор направляется в Ла Лигу
Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера высказался о будущем своего одноклубника Эдинсона Кавани, который в июле станет свободным агентом.
"Я знаю, что Кавани хочет поиграть в Испании. Он любит язык и страну, и много расспрашивает меня о Ла Лиге.
Тем не менее, с тех пор, как тренировки прервались, мы с ним не говорили о его ситуации", – цитирует Эрреру AS.
Ранее сообщалось, что Кавани намерен перебраться в "Атлетико" Мадрид.
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