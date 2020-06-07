Эррера: Кавани собирается в Испанию

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера высказался о будущем своего одноклубника Эдинсона Кавани, который в июле станет свободным агентом.

"Я знаю, что Кавани хочет поиграть в Испании. Он любит язык и страну, и много расспрашивает меня о Ла Лиге.

Тем не менее, с тех пор, как тренировки прервались, мы с ним не говорили о его ситуации", – цитирует Эрреру AS.