Испания
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Реал Сосьедад продлил контракт с Ле Норманом до 2024 года
Защитник связал свое будущее с клубом
Центральный защитник "Реал Сосьедада" Робен Ле Норман продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение сторон рассчитано до июня 2024 года. Предыдущая сделка 23-летнего француза истекала через два сезона.
В этом сезоне Ле Норман провёл за "сине-белых" 17 матчей во всех турнирах.
До приостановки Ла Лиги "Реал Сосьедад" шёл в зоне Лиги Чемпионов, набрав 46 очков в 27 матчах. Также баски вышли в финал Кубка Испании.
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