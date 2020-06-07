Реал Сосьедад продлил контракт с Ле Норманом до 2024 года

Центральный защитник "Реал Сосьедада" Робен Ле Норман продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до июня 2024 года. Предыдущая сделка 23-летнего француза истекала через два сезона.

В этом сезоне Ле Норман провёл за "сине-белых" 17 матчей во всех турнирах.

До приостановки Ла Лиги "Реал Сосьедад" шёл в зоне Лиги Чемпионов, набрав 46 очков в 27 матчах. Также баски вышли в финал Кубка Испании.