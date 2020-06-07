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Сетьен: Барса должна выиграть все оставшиеся матчи, чтобы выиграть Ла Лигу

Испания
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"Блаугранас" серьезно настроены

Сетьен: Барса должна выиграть все оставшиеся матчи, чтобы выиграть Ла Лигу
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями о возобновлении сезона в Ла Лиге.

"Нам потребовалась бы еще одна неделя, чтобы обрести хорошую форму. Но команда хорошо справляется со своей работой.

Мы думаем, что нам придется выиграть все оставшиеся матчи, если мы хотим стать чемпионами.

Команда находится в хорошем психологическом состоянии. Посмотрим, как будут развиваться события, какие трудности создадут нам соперники", – цитирует Сетьена Marca.

До приостановки сезона "Барса" шла в лидерах Ла Лиги с 58 очками после 27 туров. "Реал" отстает от каталонцев на два очка.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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