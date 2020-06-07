Рональд Куман: В моем контракте есть пункт об уходе после Евро. Я мечтаю тренировать Барсу

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал слухи вокруг потенциального его назначения на пост наставника каталонской "Барселоны".

"Мне звонили из "Барселоны", как я говорил уже много раз. Но я дал слово сборной и намерен сдержать его. Я думал, что этим летом будет Евро.

Доволен тем, как обстоят дела со сборной. Это главное сейчас. Никто не знает, что произойдет в будущем. В моем контракте есть пункт, согласно которому я могу уйти из сборной после Евро. Но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать "Барсу".

Надеюсь, у меня будет возможность сделать это в будущем. Но это зависит от результатов и успехов в качестве тренера – нужно много опыта, чтобы тренировать такую команду, как "Барселона", – рассказал Рональд Куман для Catalunya Radio.