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Рональд Куман: В моем контракте есть пункт об уходе после Евро. Я мечтаю тренировать Барсу
Голландец рассказал, что хотел бы возглавить каталонский клуб
Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал слухи вокруг потенциального его назначения на пост наставника каталонской "Барселоны".
"Мне звонили из "Барселоны", как я говорил уже много раз. Но я дал слово сборной и намерен сдержать его. Я думал, что этим летом будет Евро.
Доволен тем, как обстоят дела со сборной. Это главное сейчас. Никто не знает, что произойдет в будущем. В моем контракте есть пункт, согласно которому я могу уйти из сборной после Евро. Но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать "Барсу".
Надеюсь, у меня будет возможность сделать это в будущем. Но это зависит от результатов и успехов в качестве тренера – нужно много опыта, чтобы тренировать такую команду, как "Барселона", – рассказал Рональд Куман для Catalunya Radio.