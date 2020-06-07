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Иван Ракитич: Был разговор с Барсой. Вывод таков, что нам не о чем говорить

Испания
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Хорват поделился мыслями насчет своего будущего в каталонском клубе

Иван Ракитич: Был разговор с Барсой. Вывод таков, что нам не о чем говорить
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал слухи об своем уходе из каталонского клуба.

"10-15 дней назад у нас с клубом был обстоятельный разговор, и вывод таков, что нам не о чем говорить. У меня контракт с "Барселоной", это клуб, за который я хочу играть и дальше.

Вдобавок в Барселоне нравится моей жене и детям, так что мне незачем помышлять о чем-то ином. Я хорошо тренировался в последнее время, чувствую себя хорошо и уверен, что Ракета еще какое-то время пробудет в "Барселоне", – рассказал Иван Ракитич.

Текущий контракт 32-летнего хорвата рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Барселона Иван Ракитич
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Источник:
Tportal
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