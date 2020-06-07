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Де Йонг: К советам Месси нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом
Голландец высказался насчет аргентинца
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.
"В "Барселоне" у меня не такая роль, как в "Аяксе" и сборной Нидерландов, поскольку мы играем с двумя опорными полузащитниками.
Мне приходится адаптироваться, пока все неплохо, но я могу стать лучше. Лучше всего я играю тогда, когда не занимаю ни самую оборонительную, ни самую атакующую позицию.
Если Лионель Месси говорит с тобой и дает советы, нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом. Если он советует, ты слушаешь.
Иногда он говорит сыграть поглубже или сместиться ближе к краю. Это мелочи, но они очень важны", – рассказал Френки де Йонг.