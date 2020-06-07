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Де Йонг: К советам Месси нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом

Испания
(2 голосов)

Голландец высказался насчет аргентинца

Де Йонг: К советам Месси нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"В "Барселоне" у меня не такая роль, как в "Аяксе" и сборной Нидерландов, поскольку мы играем с двумя опорными полузащитниками.

Мне приходится адаптироваться, пока все неплохо, но я могу стать лучше. Лучше всего я играю тогда, когда не занимаю ни самую оборонительную, ни самую атакующую позицию.

Если Лионель Месси говорит с тобой и дает советы, нужно прислушиваться, ведь он лучший игрок мира с огромным отрывом. Если он советует, ты слушаешь.

Иногда он говорит сыграть поглубже или сместиться ближе к краю. Это мелочи, но они очень важны", – рассказал Френки де Йонг.

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В статье: Лионель Месси Барселона Френки де Йонг
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(2 голосов)
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Источник:
BBC
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
07.06.2020 в 19:17
С таким подходом и выслуживанием он никогда не станет топовым плеймейкером на его позиции. Про замену Хави и Иньсеты вообще молчу.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.06.2020 в 19:25
Отвечу тебе в твоем же стиле.... Как известно, пару дней назад Де Лигт рассмешил футбольный мир фантазией на тему - "Роналду - лучший в мире"... Так вот...."С таким подходом и выслуживанием Де Лигт никогда не станет топовым защитником на его позиции" ..... А насчёт Хави и Иньесты, ты правильно делаешь, что молчишь...
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