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Тяжелая травма, диета и карантин – не помеха: форвард Реала пожарил барбекю с друзьями
Срочно два салата и положение лежа этому молодому человеку!
22-летний сербский нападающий "Реала" Лука Йович выложил в Instagram Stories фотографию, где видно, как он как готовит с друзьями барбекю. К счастью, игрок "сливочных" не нарушает карантин, так как в Испании уже разрешили собираться в группах до 10 человек.
Тем не менее, в случае тяжелого повреждения Луки и необходимости соблюдения диеты, такой вид отдыха не является самым полезным для Йовича. На ноге у него ботинок-фиксатор – для восстановления от травмы пяточной кости. Ранее вы имели возможность ознакомиться с тем, как именно Лука "оформил" перелом.
Instagram | Jovic pic.twitter.com/YogM7n6Lbd— Real Madrid Info (@RMadridInfo) June 7, 2020
Интересно, что позднее сербский футболист удалил публикацию – наверняка он столкнулся с критикой в свой адрес. Лука переехал в столицу Испании летом 2019 года из "Айнтрахта".
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