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Официально: Месси вернулся в общую группу Барселоны

Испания
(1 голосов)

Лео в строю и ничего не должно ему помешать

Официально: Месси вернулся в общую группу Барселоны
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Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировочным сессиям со всей первой командой – об этом стало известно благодаря Твиттеру испанцев.

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Напомним, 32-летний аргентинский исполнитель последнюю неделю занимался в индивидуальном порядке из-за растяжения мышцы бедра.

В первом матче после возобновления сезона "сине-гранатовые" сыграют с "Мальоркой" на выезде уже 13 июня.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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dmitroj88
08.06.2020 в 14:30
Да и так было понятно. Именно на таких матчах и делают ему статистику, строят легенду. Но до Марадоны ему как Васе Кобину до Шевченка.
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MES QUE UN CLUB
08.06.2020 в 14:50
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