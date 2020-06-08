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Официально: Месси вернулся в общую группу Барселоны
Лео в строю и ничего не должно ему помешать
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировочным сессиям со всей первой командой – об этом стало известно благодаря Твиттеру испанцев.
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New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! ???????????????????? pic.twitter.com/ZOaq85fpCC— FC Barcelona (from ????) (@FCBarcelona) June 8, 2020
Напомним, 32-летний аргентинский исполнитель последнюю неделю занимался в индивидуальном порядке из-за растяжения мышцы бедра.
В первом матче после возобновления сезона "сине-гранатовые" сыграют с "Мальоркой" на выезде уже 13 июня.
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Комментарии (2)
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dmitroj88
08.06.2020 в 14:30
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MES QUE UN CLUB
08.06.2020 в 14:50
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