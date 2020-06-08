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Куртуа: Азар понадобится нам для борьбы за титул

Испания
(1 голосов)

В конце апреля Азар приступил к тренировкам

Куртуа: Азар понадобится нам для борьбы за титул
Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа предположил, что его одноклубник Эден Азар еще сыграет свою роль в борьбе за титул в чемпионате Испании.

"Азар провел последний матч в феврале, после чего перенес операцию из-за трещины малоберцовой кости правой ноги. 29-летний бельгиец вернулся к тренировкам с мячом в конце апреля.

Азар в порядке. Его ритм удивляет, но нам нужно двигаться постепенно. Нельзя ожидать, что он будет в лучшей форме без игровой практики. Думаю, сейчас он в хорошем состоянии, и, конечно, он понадобится нам для борьбы за титул.

"Реал" проведет первый матч после возобновления Ла Лиги 14 июня против "Эйбара". После 27 туров мадридский клуб набрал 56 очков и занимает второе место, отставая от "Барселоны" на два очка, — сказал Куртуа.

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В статье: Эден Азар Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
08.06.2020 в 16:04
Уже даже албанским ежам понятно, шо Азар в Реале не заиграет, а Куртуа всё туда же..
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
08.06.2020 в 16:00
Де мадридасти, де?
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 16:53
где пе де расти ...??? В зеркало глянь...
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0
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