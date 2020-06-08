  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-доктор Реала: Бэйл - лучший атлет, которого я когда-либо видел
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-доктор Реала: Бэйл - лучший атлет, которого я когда-либо видел

Испания
(1 голосов)

И это несмотря на огромное количество травм

Экс-доктор Реала: Бэйл - лучший атлет, которого я когда-либо видел
UA-Футбол
Новина українською

Хесус Ольмо, который ранее занимал пост доктора в мадридском "Реала", восхищается физической формой Гарета Бэйла.

Читайте такжеГарет Бэйл застраховал свою левую ногу на сумму более 100 миллионов евро

"Возможно, он лучший атлет, которого я когда-либо видел. Гарет мог бы преуспеть во многих видах спортах. У него прекрасная генетика, а также врожденные физические данные.

Он впечатлил меня гораздо больше других игроков, но по разным причинам он не дает результат. Многие люди видят только недостатки. Мы говорим об игроках, которые получают травмы, но всегда молчим, когда они играют через боль", - цитирует доктора Ideal.

Отметим, что за время пребывания в "Реала" Гарет получил 25 различных травм.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...