Экс-доктор Реала: Бэйл - лучший атлет, которого я когда-либо видел

Хесус Ольмо, который ранее занимал пост доктора в мадридском "Реала", восхищается физической формой Гарета Бэйла.

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"Возможно, он лучший атлет, которого я когда-либо видел. Гарет мог бы преуспеть во многих видах спортах. У него прекрасная генетика, а также врожденные физические данные.

Он впечатлил меня гораздо больше других игроков, но по разным причинам он не дает результат. Многие люди видят только недостатки. Мы говорим об игроках, которые получают травмы, но всегда молчим, когда они играют через боль", - цитирует доктора Ideal.

Отметим, что за время пребывания в "Реала" Гарет получил 25 различных травм.