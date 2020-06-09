Ла Лига снова с нами: Барселона или Реал, амбиции Севильи и Атлетико, интрига зоны вылета

Чемпионат Испании возвращается после трехмесячного перерыва. Последний на данный момент матч этого первенства был сыгран 10-го марта, а первый поединок после карантина состоится 11-го июня. Откроют завершающий этап чемпионата "Севилья" и "Бетис" – команды с разными задачами, однако с остро-принципиальной исторически-географической составляющей в противостоянии. "Севилья" бьется за право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, а "Бетис" – одна из немногих команд, которым фактически ничего не нужно на финишной прямой. Но возобновить чемпионат решили именно Севильским дерби. Жаль только, что без болельщиков.

Бесспорно, главная изюминка первенства – это борьба за чемпионство. Нет, в нее втянуты не пять, не четыре и даже не три команды. Только две, зато они идут рука об руку, обещают сохранить интригу до последнего тура, да еще и воюют между собой в медиа-пространстве. К примеру, во время карантинной паузы Тибо Куртуа вызывающе отметил, что лидерство "Барселоны" – это недоразумение. Мол, "Реал" был сильнее в личных встречах и рокировка на вершине турнирной таблицы - это лишь вопрос времени. После этого спича другое издание, благосклонное к "Барселоне", поместило на обложку огромное фото Тибо с призывом закрыть рот. Единственный негативный для болельщиков момент в этой ситуации – то, что "Барселона" и "Реал" в текущем чемпионате между собой больше не сыграют.

Очный поединок второго круга сыграли в предпоследнем перед карантином туре Ла Лиги. "Реал" победил 2:0 и доказал, что его игровое преимущество, под аккомпанемент которого проходило Эль-Класико на "Камп Ноу", не была случайностью. С другой стороны, чемпионство выигрывает не тот, кто обыгрывает одного-двух конкурентов, а тот, кто меньше очков теряет в рядовых поединках. Перед карантином "Реал" уступил "Бетису", а еще перед победой над каталонцами уступил "Леванте" и сыграл вничью с "Сельтой". То есть, только одна победа в последних четырех турах. Поэтому таблицу возглавляет не "Реал", а "Барселона". А слова Куртуа - лишь психологический трюк, не больше.

Если оценивать календарь "Барселоны" и "Реала" в последних 11-и турах, то о чьем-то преимуществе говорить не приходится. Мадридцев ожидают противостояния, в частности, с "Валенсией", "Реал Сосьедадом", "Хетафе", "Атлетиком" (Бильбао). У каталонцев впереди дерби с "Эспаньолом", а также непростые матчи с "Атлетиком" (Бильбао), "Севильей", "Атлетико" (Мадрид), "Вильярреалом". Хотя очки оба гранда могут потерять и на ровном месте. Например, на Мальорке или в Гранаде.

Как бы не критиковали Хулена Лопетеги, но его команда сейчас идет третьей. Иллюзии относительно чемпионства или даже второго места давно развеялись, а вот финишировать в зоне Лиги чемпионов "Севилья" решительно настроена. Хотя борьба на этом этаже турнирной таблицы еще острее, чем на вершине. Ведь на два места в лигочемпионовской четверке претендуют сразу пять коллективов. Все они расположены в пределах пяти очков, поэтому изменения будут происходить чуть ли не после каждого матча. "Атлетико" (Мадрид) в этой группе команд выделяется авторитетом, но не количеством набранных очков (45 баллов и шестое место). Однако команда Диего Симеоне никогда не опустит руки и не удовлетворится тем, что есть.

"Хетафе" в августе продолжит борьбу в Лиге Европы, а вот в чемпионате "городские" стараются не пролететь второй раз подряд мимо зоны Лиги чемпионов. В прошлом году команда Бордаласа была в шаге от попадания в групповой этап супер-турнира, но на финишной прямой уступила опытной "Валенсии". "Валенсии", которая и сейчас немного отстает и для того, чтобы финишировать в топ-4, должна провести заключительную часть чемпионата почти идеально – примерно как в прошлом году. Из группы претендентов на Лигу чемпионов у "Лос Чес" положение самое пикантное. Ведь можно не попасть даже в Лигу Европы – "Вильярреал" с "Гранадой" отстают всего на четыре очка.

"Реал Сосьедад" пока четвертый, но опережает "Хетафе" лишь по дополнительным показателям. Прямое попадание в группу Лиги Европы – это минимум, на который рассчитывают баски. Тем более, что у них есть запасной вариант в виде финала Кубка Испании. А максимум – это место в зоне Лиги чемпионов, борьбу за которое команда ведет не в последнюю очередь благодаря Мартину Эдегору. И брать свое желательно сейчас, потому что в следующем сезоне норвежца в команде уже может не быть.

Интрига зоны вылета – смогут ли "Вальядолид", "Эйбар" и "Сельта" сохранить свое преимущество над "Мальоркой", "Леганесом" и "Эспаньолом". Результаты плотные, поэтому даже "попугаи", которые были безнадежными в первом круге, имеют шансы на спасение. Тем более, с новым тренером. "Алавес" "Леванте", "Бетис", "Осасуна" оторвались немного больше, но почивать на лаврах еще не время. "Атлетик" (Бильбао) – команда с особым статусом среди тех, у кого практически нет задач в Ла Лиге. Баски сыграют в финале Кубка Испании и это их шанс пробиться на международную арену.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Барселона" 27 18 4 5 63-31 +32 58 2 Реал 27 16 8 3 49-19 +30 56 3 "Севилья" 27 13 8 6 39-29 +10 47 4 "Реал Сосьедад" 27 14 4 9 45-33 +12 46 5 "Хетафе" 27 13 7 7 37-25 +12 46 6 "Атлетико" 27 11 12 4 31-21 +10 45 7 "Валенсия" 27 11 9 7 38-39 -1 42 8 "Вильярреал" 27 11 5 11 44-38 +6 38 9 "Гранада" 27 11 5 11 33-32 +1 38 10 "Атлетик" 27 9 10 8 29-23 +6 37 11 "Осасуна" 27 8 10 9 34-38 -4 34 12 "Бетис" 27 8 9 10 38-43 -5 33 13 "Леванте" 27 10 3 14 32-40 -8 33 14 "Алавес" 27 8 8 11 29-37 -8 32 15 "Вальядолид" 27 6 11 10 23-33 -10 29 16 "Эйбар" 27 7 6 14 27-41 -14 27 17 "Сельта" 27 5 11 11 22-34 -12 26 18 "Мальорка" 27 7 4 16 28-44 -16 25 19 "Леганес" 27 5 8 14 21-39 -18 23 20 "Эспаньол" 27 4 8 15 23-46 -23 20

Этот марафон начнется 11-го июня, а завершится в конце июля. Матчи будут проходить едва ли не каждый день, зрителей на стадионах пока не будет. Но самое главное – что спортивный принцип будет соблюден и каждый получит то, что заслужил.