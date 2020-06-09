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Ла Лига снова с нами: Барселона или Реал, амбиции Севильи и Атлетико, интрига зоны вылета
Испанский футбол возвращается
Чемпионат Испании возвращается после трехмесячного перерыва. Последний на данный момент матч этого первенства был сыгран 10-го марта, а первый поединок после карантина состоится 11-го июня. Откроют завершающий этап чемпионата "Севилья" и "Бетис" – команды с разными задачами, однако с остро-принципиальной исторически-географической составляющей в противостоянии. "Севилья" бьется за право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, а "Бетис" – одна из немногих команд, которым фактически ничего не нужно на финишной прямой. Но возобновить чемпионат решили именно Севильским дерби. Жаль только, что без болельщиков.
Бесспорно, главная изюминка первенства – это борьба за чемпионство. Нет, в нее втянуты не пять, не четыре и даже не три команды. Только две, зато они идут рука об руку, обещают сохранить интригу до последнего тура, да еще и воюют между собой в медиа-пространстве. К примеру, во время карантинной паузы Тибо Куртуа вызывающе отметил, что лидерство "Барселоны" – это недоразумение. Мол, "Реал" был сильнее в личных встречах и рокировка на вершине турнирной таблицы - это лишь вопрос времени. После этого спича другое издание, благосклонное к "Барселоне", поместило на обложку огромное фото Тибо с призывом закрыть рот. Единственный негативный для болельщиков момент в этой ситуации – то, что "Барселона" и "Реал" в текущем чемпионате между собой больше не сыграют.
Очный поединок второго круга сыграли в предпоследнем перед карантином туре Ла Лиги. "Реал" победил 2:0 и доказал, что его игровое преимущество, под аккомпанемент которого проходило Эль-Класико на "Камп Ноу", не была случайностью. С другой стороны, чемпионство выигрывает не тот, кто обыгрывает одного-двух конкурентов, а тот, кто меньше очков теряет в рядовых поединках. Перед карантином "Реал" уступил "Бетису", а еще перед победой над каталонцами уступил "Леванте" и сыграл вничью с "Сельтой". То есть, только одна победа в последних четырех турах. Поэтому таблицу возглавляет не "Реал", а "Барселона". А слова Куртуа - лишь психологический трюк, не больше.
Если оценивать календарь "Барселоны" и "Реала" в последних 11-и турах, то о чьем-то преимуществе говорить не приходится. Мадридцев ожидают противостояния, в частности, с "Валенсией", "Реал Сосьедадом", "Хетафе", "Атлетиком" (Бильбао). У каталонцев впереди дерби с "Эспаньолом", а также непростые матчи с "Атлетиком" (Бильбао), "Севильей", "Атлетико" (Мадрид), "Вильярреалом". Хотя очки оба гранда могут потерять и на ровном месте. Например, на Мальорке или в Гранаде.
Как бы не критиковали Хулена Лопетеги, но его команда сейчас идет третьей. Иллюзии относительно чемпионства или даже второго места давно развеялись, а вот финишировать в зоне Лиги чемпионов "Севилья" решительно настроена. Хотя борьба на этом этаже турнирной таблицы еще острее, чем на вершине. Ведь на два места в лигочемпионовской четверке претендуют сразу пять коллективов. Все они расположены в пределах пяти очков, поэтому изменения будут происходить чуть ли не после каждого матча. "Атлетико" (Мадрид) в этой группе команд выделяется авторитетом, но не количеством набранных очков (45 баллов и шестое место). Однако команда Диего Симеоне никогда не опустит руки и не удовлетворится тем, что есть.
"Хетафе" в августе продолжит борьбу в Лиге Европы, а вот в чемпионате "городские" стараются не пролететь второй раз подряд мимо зоны Лиги чемпионов. В прошлом году команда Бордаласа была в шаге от попадания в групповой этап супер-турнира, но на финишной прямой уступила опытной "Валенсии". "Валенсии", которая и сейчас немного отстает и для того, чтобы финишировать в топ-4, должна провести заключительную часть чемпионата почти идеально – примерно как в прошлом году. Из группы претендентов на Лигу чемпионов у "Лос Чес" положение самое пикантное. Ведь можно не попасть даже в Лигу Европы – "Вильярреал" с "Гранадой" отстают всего на четыре очка.
"Реал Сосьедад" пока четвертый, но опережает "Хетафе" лишь по дополнительным показателям. Прямое попадание в группу Лиги Европы – это минимум, на который рассчитывают баски. Тем более, что у них есть запасной вариант в виде финала Кубка Испании. А максимум – это место в зоне Лиги чемпионов, борьбу за которое команда ведет не в последнюю очередь благодаря Мартину Эдегору. И брать свое желательно сейчас, потому что в следующем сезоне норвежца в команде уже может не быть.
Интрига зоны вылета – смогут ли "Вальядолид", "Эйбар" и "Сельта" сохранить свое преимущество над "Мальоркой", "Леганесом" и "Эспаньолом". Результаты плотные, поэтому даже "попугаи", которые были безнадежными в первом круге, имеют шансы на спасение. Тем более, с новым тренером. "Алавес" "Леванте", "Бетис", "Осасуна" оторвались немного больше, но почивать на лаврах еще не время. "Атлетик" (Бильбао) – команда с особым статусом среди тех, у кого практически нет задач в Ла Лиге. Баски сыграют в финале Кубка Испании и это их шанс пробиться на международную арену.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|27
|18
|4
|5
|63-31
|+32
|58
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|+30
|56
|3
|"Севилья"
|27
|13
|8
|6
|39-29
|+10
|47
|4
|"Реал Сосьедад"
|27
|14
|4
|9
|45-33
|+12
|46
|5
|"Хетафе"
|27
|13
|7
|7
|37-25
|+12
|46
|6
|"Атлетико"
|27
|11
|12
|4
|31-21
|+10
|45
|7
|"Валенсия"
|27
|11
|9
|7
|38-39
|-1
|42
|8
|"Вильярреал"
|27
|11
|5
|11
|44-38
|+6
|38
|9
|"Гранада"
|27
|11
|5
|11
|33-32
|+1
|38
|10
|"Атлетик"
|27
|9
|10
|8
|29-23
|+6
|37
|11
|"Осасуна"
|27
|8
|10
|9
|34-38
|-4
|34
|12
|"Бетис"
|27
|8
|9
|10
|38-43
|-5
|33
|13
|"Леванте"
|27
|10
|3
|14
|32-40
|-8
|33
|14
|"Алавес"
|27
|8
|8
|11
|29-37
|-8
|32
|15
|"Вальядолид"
|27
|6
|11
|10
|23-33
|-10
|29
|16
|"Эйбар"
|27
|7
|6
|14
|27-41
|-14
|27
|17
|"Сельта"
|27
|5
|11
|11
|22-34
|-12
|26
|18
|"Мальорка"
|27
|7
|4
|16
|28-44
|-16
|25
|19
|"Леганес"
|27
|5
|8
|14
|21-39
|-18
|23
|20
|"Эспаньол"
|27
|4
|8
|15
|23-46
|-23
|20
Этот марафон начнется 11-го июня, а завершится в конце июля. Матчи будут проходить едва ли не каждый день, зрителей на стадионах пока не будет. Но самое главное – что спортивный принцип будет соблюден и каждый получит то, что заслужил.