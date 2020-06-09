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AS: Реал хочет продлить контракт с Рамосом

Испания
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Капитан, улыбнитесь!

AS: Реал хочет продлить контракт с Рамосом
Новина українською

Руководство мадридского "Реала" предлагает капитану первой команды Серхио Рамосу обновить трудовой договор до лета 2022 года – об этом сообщает издание AS. По информации источника, 34-летний испанский ветеран "сливочных" истекает в 2021 году.

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Обе стороны должны приложить все необходимые усилия для того, чтобы боссы клуба остались верны своей политике обновления контрактов игроков старше 30 лет. Сообщается, что Милитао, таким образом, придется дождаться своей очереди, что выступать в обороне "Реала" на постоянной основе.

Последние 15 лет своей карьеры Рамос провел именно в столице Испании – он присоединился к "королевскому клубу" из "Севильи" за 27 миллионов евро. Серхио сыграл за "Реал" 640 матчей (92 гола).

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
AS

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