СМИ: Сетьен заманивает в Барселону полузащитника Реала

Каталонская "Барселона" уже долгое время находится в поисках нового футболиста центра поля. Они даже готовы обратиться к своему главному сопернику.

По данным испанского портала Don Balon, этим летом состав чемпиона может пополнить Дани Себальос. Его контракт принадлежит мадридскому "Реалу".

Иницитаром перехода считается наставник каталонцев Кике Сетьен. Он работал с полузащитником в "Бетисе" и именно эти года Дани оценивает, как лучшие в своей карьере.

Что касается "сливочных", то они планировали расстаться с футболистом этим летом, так как Зидан не видит его в своем команде. Главный вопрос в том, отпустят ли полузащитника в стан главного соперника.

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Этот сезон Себальос проводит в аренде в "Арсенале", за который успел провести 24 матча.