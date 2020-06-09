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"Он сможет играть с Месси". Экс-форвард Аргентины прокомментировал будущее Мартинеса

Испания
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Это действительно может стать топ трансфером

"Он сможет играть с Месси". Экс-форвард Аргентины прокомментировал будущее Мартинеса
UA-Футбол
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Экс-форвард сборной Аргентины и "Интера" Диего Милито уверен, что Лаутаро Мартинес сможет заиграть в любом топ клубе мира.

"Мартинес сможет играть за любую команду мира, он великолепный нападающий. Меня радует, что у него хорошо идут дела. Я уверен, что он счастлив в "Интере" и может играть здесь долгие годы. Но если он захочет уйти в "Барселону", то у него точно все получится.

Сможет ли он играть рядом с Месси? Конечно. Я убежден в этом. Они неплохо делают это в сборной", - заявил Милито.

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Ранее стало известно до какого срока действует клаусула Мартинеса.

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В статье: Лионель Месси Барселона Диего Милито Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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