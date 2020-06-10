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Сетьен уточнил информацию касательно физических кондиций Месси и Суареса перед матчем с Мальоркой
Куда же Кике без лидеров?
Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен рассказал про состояние нападающего Луиса Суареса в преддверии матча против "Мальорки". Конечно же, он уточнил про кондиции капитана команды Лионеля Месси. Цитирует Кике Marca.
"Мы еще обсудим участие Луиса в этом поединке. Уверен, он готов выйти в стартовом составе. Но ему пока рано проводить на поле все 90 минут. Я не знаю, сможет ли он сыграть от стартового и до финального свистка".
"С ним, конечно же, все в порядке, но мы не должны рисковать. Любое повреждение в его случае приведет к пропуску 3-4 матчей. Месси? Нет никаких сомнений, что он сыграет с "Мальоркой". Мы лишь осторожничали, когда он прекратил тренироваться с общей группой".