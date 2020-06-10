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Барселона не собирается выкупать Лаутаро Мартинеса у Интера за 111 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Каталонцы не будут активировать опцию выкупа

Барселона не собирается выкупать Лаутаро Мартинеса у Интера за 111 миллионов евро
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Любой клуб до 7 июля может выкупить нападающего Лаутаро Мартинеса у миланского "Интера" за € 111 млн. Главным претендентом на аргентинца является каталонская "Барселона", сообщает AS.

Сине-гранатовые не станут использовать опцию выкупа Мартинеса, поскольку у них нет денег. Несмотря на это, испанский клуб не собирается отказываться от трансфера.

Руководство "Барселоны" понимает, что переговоры о покупке Лаутаро будут трудными и долгими. Чтобы удовлетворить финансовые запросы "Интера", каталонцам необходимо включить в сделку несколько своих игроков, однако чёрно-синие не заинтересованы в таком варианте трансфера.

В "Барселоне" рассчитывают, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на футболистов упадути они смогут заключить сделку с "Интером" на более выгодных для себя условиях.

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В статье: Барселона Интер Лаутаро Мартинес
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Комментарии (15)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
10.06.2020 в 18:20
Супер! новий курс возвращєнія к істокам, який ознаменував своїм приходом Кіка Смоктьєн, набирає обертів! бо як відомо в Барсі в останні роки почали займатися футбольною проституцією, що підверджують люті скандали, які розгорталися після кожного їх трансферу, починаючи від загорєлого українофобного дружка Неймара та закінчуючи наївним Брайтвайтом, бивший клуб котрого Барса поімєла але від проституції до жебрацтва один крок! тому нещодавно представники цього колись гордовитого клубу були помічені на трансферних мусорніках Мадридського Реалу де, скоріш за все стоячи на колінах, просили за три копійки продати їм нікому непотрібного футболіста і от тепер продовження історії з Мартінесом...в Інтері ж не дурні, щоб після цього всього звязуватись зі старою простітуткою, представники котрої ще довго будуть лежать під порогом та брутнити кущі поряд своїми фекаліями P. S. А хтось там б'ючи себе в грудь кричав на все горло, що в Барсі завжди будуть грати лише найкращі гравці
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+3
-1
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Инспектор ( )
10.06.2020 в 18:02
Барса напоминает Рому Фонсеки. Хотят получить хороших игроков почти даром. Пошла обратка от трансфера Неймара и Барса к ней не готова.
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
10.06.2020 в 17:36
Дык понятно. Каталонский клиент чмокает в финансовом плане ..
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
10.06.2020 в 17:52
Вот сразу видно настоящего мадридаста. Пришёл, увидел, победил! Всё ему понятно, всё у него чмокает. Любо-дорого посмотреть! Во! Не то шо некоторыя.. из Винницы.. как начнут высокопарно сопли размазывать..
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0
-4
Algrab (Костопiль)
10.06.2020 в 16:32
Знову Перес на заваді
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
10.06.2020 в 17:11
Конечно Перес, господин Алграб, конечно Перес.. Всё, как Вы хотите. Не извольте беспокоиться. Прогуливайтесь себе и дальше спокойно по саду. Сегодня прекрасная погода, не правда ли? Птички щебечут, солнышко греет, травка зелене... Кстати, у Вас калибр с собой? Да надо тут с одной контрой разобраться..
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0
-5
oda1979 (Запорожье)
10.06.2020 в 19:08
Дебилоид, угомонись. Вас идиотов никто в серьез уже не воспринимает.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.06.2020 в 16:22
А чё, обмен на Ракитича и Видаля не катит уже? А , ну да, после прошлогоднего Гриззи уже не катит...Поняли, с кем имеют дело)))
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
10.06.2020 в 16:58
Шо, знову пиз@иш із підворіття, не вболівальник Реалу? А шо це за "чё" такоє? Так яка твоя політична позиція, підкацапнику, га?
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0
-5
Algrab (Костопiль)
10.06.2020 в 17:07
Тобі яке діло, барсонутий?
+3
-1
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Барселиниус (землянин)
10.06.2020 в 17:16
Да повеяло чем-то северо-восточным, Ваше Превосходительство.
0
-3
Algrab (Костопiль)
10.06.2020 в 17:19
Ти на себе подивись...
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
10.06.2020 в 17:22
А шо я? Я за гетьмана нашого, за рідну неньку. Та й не чёкаю, як деякі...
0
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.06.2020 в 17:38
Це для того , щоб лишньохромосомні расисти- антисеміти зрозуміти змогли....
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
10.06.2020 в 17:44
Ой, простите, я не узнал Вас господин Алграб, долго жить будете.) Так бы сразу и сказали, шо Вы сегодня в раздумьях с самим собою, я бы Вас не беспокоил.
0
-5


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