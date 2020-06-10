Барселона не собирается выкупать Лаутаро Мартинеса у Интера за 111 миллионов евро

Любой клуб до 7 июля может выкупить нападающего Лаутаро Мартинеса у миланского "Интера" за € 111 млн. Главным претендентом на аргентинца является каталонская "Барселона", сообщает AS.

Сине-гранатовые не станут использовать опцию выкупа Мартинеса, поскольку у них нет денег. Несмотря на это, испанский клуб не собирается отказываться от трансфера.

Руководство "Барселоны" понимает, что переговоры о покупке Лаутаро будут трудными и долгими. Чтобы удовлетворить финансовые запросы "Интера", каталонцам необходимо включить в сделку несколько своих игроков, однако чёрно-синие не заинтересованы в таком варианте трансфера.

В "Барселоне" рассчитывают, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на футболистов упадути они смогут заключить сделку с "Интером" на более выгодных для себя условиях.