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Лука Йович намерен перейти в Милан

Испания
(1 голосов)

Клубам осталось согласовать детали

Лука Йович намерен перейти в Милан
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович близок к переходу в "Милан", утверждает Le Bombe di Vlad.

Сербский футболист дал согласие на трансфер в миланский клуб. "Реалу" и "Милану" осталось согласовать детали перехода игрока.

Сообщалось, что Йович стал приоритетным вариантом для "Милана". Также в шорт-лист миланцев есть иранский нападающий, однако серьёзную конкуренцию "Милану" составляет "Наполи", который уже начал переговоры с нападающим.

В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан (Италия) Лука Йович
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.06.2020 в 18:39
Вже Пьонтек перейшов. Перетворили славетний Мілан в зборище недоіграків....
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Инспектор ( )
10.06.2020 в 18:21
Странная покупка Реала
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