Лука Йович намерен перейти в Милан

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович близок к переходу в "Милан", утверждает Le Bombe di Vlad.

Сербский футболист дал согласие на трансфер в миланский клуб. "Реалу" и "Милану" осталось согласовать детали перехода игрока.

Сообщалось, что Йович стал приоритетным вариантом для "Милана". Также в шорт-лист миланцев есть иранский нападающий, однако серьёзную конкуренцию "Милану" составляет "Наполи", который уже начал переговоры с нападающим.

В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.