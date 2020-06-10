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Райо Вальекано - Альбасете. Смотреть онлайн второй тайм скандального поединка
Райо Вальекано - Альбасете: Онлайн видео трансляция матча ⋇ {10.06.2020} ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Поединок, первая часть которого была сыграна еще в 2019-м
Испанский футбол выходит из карантина весьма пикантным поединком. Точнее, частью поединка – вашему вниманию второй тайм матча 20-го тура Сегунды "Райо Вальекано" - "Альбасете". Первая 45-минутка была сыграна еще до Рождества. В перерыве матч решили остановить из-за неадекватного поведения болельщиков "Райо Вальекано", которые оскорбляли за его политическую позицию украинца Романа Зозулю.
Игра возобновится при счете 0:0, в тех еще составах, что и в первом тайме – за исключением Эдди Израфилова, который получил удаление на 45+4-й минуте. Смотрим вместе второй тайм матча благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 21:00.
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