  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико хочет продлить аренду Карраско на еще один сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико хочет продлить аренду Карраско на еще один сезон

Испания
(1 голосов)

Логичное решение в условиях кризиса

Атлетико хочет продлить аренду Карраско на еще один сезон
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Далянь Ифан" касательно Янника Феррейра Карраско. Об этом передает AS.

Текущая аренда истекает летом этого года, однако "матрасники" хотят, чтобы бельгиец задержался на еще один сезон. Они не готовы тратить большую сумму из-за кризиса, а потому продление аренды - логичный вариант.

Читайте такжеАтлетико вернул из Китая Карраско

После возвращения в "Атлетико" прошлой зимой Карраско успел провести 5 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико Янник Феррейра Карраско Далянь Ифан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...