Испания
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Атлетико хочет продлить аренду Карраско на еще один сезон
Логичное решение в условиях кризиса
Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Далянь Ифан" касательно Янника Феррейра Карраско. Об этом передает AS.
Текущая аренда истекает летом этого года, однако "матрасники" хотят, чтобы бельгиец задержался на еще один сезон. Они не готовы тратить большую сумму из-за кризиса, а потому продление аренды - логичный вариант.
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После возвращения в "Атлетико" прошлой зимой Карраско успел провести 5 матчей.
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