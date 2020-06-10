Реалу придется заплатить Интеру 80 миллионов за возможного преемника Рамоса

Мадридский "Реал" давно следит за прогрессом Милана Шкриньяра. В нем они видят вероятную замену для Серхио Рамоса, который с годами не молодеет.

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По данным Mundo Deportivo, "Интер" назвал цену, которую придется заплатить "сливочным" за данный трансфера. Она равняется 80 миллионам евро.

Однако и этого может быть недостаточно. В услугах словенского футболиста также заинтересованы "Ман Сити" и "Барселона".

Контракт Шкриньяра с "Интером" истекает летом 2023-го года.