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Ленгле: Последняя травма сделала Дембеле злее, он хочет быстрее вернуться на поле

Испания
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Главное, чтобы до этого не получил очередное повреждение

Ленгле: Последняя травма сделала Дембеле злее, он хочет быстрее вернуться на поле
UA-Футбол
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Защитник "Барселоны" Клеман Ленгле рассказал, как проходит реабилитация Усмана Дембеле от тяжелой травмы.

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"Сейчас он работает, но по совсем другой программе. Ему немного помогла пауза из-за коронавируса, так как теперь появился шанс, что он сыграет в конце сезона. Правда он старается не форсировать подготовку, чтобы нормально восстановиться.

Я думаю, что он изменился в психологическом плане. Эта травма сделала его злее и он хочет вернуться на поле. Однако нужно не спешить, чтобы лишний раз не рисковать", - приводит слова француза Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут попрощаться с Усманом этим летом.

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В статье: Барселона Усман Дембеле Клеман Ленгле
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