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Ленгле: Последняя травма сделала Дембеле злее, он хочет быстрее вернуться на поле
Главное, чтобы до этого не получил очередное повреждение
Защитник "Барселоны" Клеман Ленгле рассказал, как проходит реабилитация Усмана Дембеле от тяжелой травмы.
"Сейчас он работает, но по совсем другой программе. Ему немного помогла пауза из-за коронавируса, так как теперь появился шанс, что он сыграет в конце сезона. Правда он старается не форсировать подготовку, чтобы нормально восстановиться.
Я думаю, что он изменился в психологическом плане. Эта травма сделала его злее и он хочет вернуться на поле. Однако нужно не спешить, чтобы лишний раз не рисковать", - приводит слова француза Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что каталонцы могут попрощаться с Усманом этим летом.