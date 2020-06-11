Над Испанией безоблачное небо. С каким багажом лидеры Ла Лиги вышли из карантина

Ровно три месяца пробыл на карантине футбол Примеры и теперь игра возвращается на испанские арены. Пока матчи будут проиходить без зрителей, однако лига попытается получить разрешение на ограниченное посещение трибун болельщиками уже в конце месяца. Ранее местная федерация футбола запретила проводить игры по понедельникам, но пока временно такие ограничения не будут действовать, ведь нужно успеть сыграть много матчей. В июне туры будут идти в стык, то есть испанцы получат сплошной футбольный марафон - каждый день матчи.

Решение о возобновлении сезона пришлось буквально пробивать, испанские чиновники были против этого, однако решающим стал финансовый аргумент, досрочное завершение чемпионата могло повлечь коллапс небольших клубов, таких как "Эйбар". Речь шла не о кризисе, а о вопросах выживания.

В Примере будут теперь по пять замен. Также определились, что за непредумышленное сплевывание и эмоциональные объятия после голов футболистов не будут наказывать предупреждениями или удалениями.

Рестарт познакомит нас с двумя новыми стадионами - "Леванте" и мадридский "Реал" взялись за реконструкцию своих домов. Поэтому клуб из Валенсии временно вместо родного "Эстадио Сьютат де Валенсия" будет принимать гостей на трехтысячном олимпийском "Камило Кано", он же "Ла Нуси", он расположен в небольшом городке близ Бенидорма.

Белому мадридскому клубу "Атлетико" предложил играть на "Ванда Метрополитано". Однако "Реал" отказался и будет использовать арену второй команды, которая носит имя легендарного форварда Ди Стефано.

"Барселона"

Лидер чемпионата вернется к играм уже с Лионелем Месси, который успел залечить квадрицепс. Он будет в заявке на выездной поединок против "Мальорки" однако не обязательно в основе.

Наставник Кике Сетьен говорит, что все футболисты, кроме Самуэля Умтити, вернулись к тренировкам в отличной форме. Каталонцы хорошо поддерживали форму и одновременно смогли отдохнуть за время карантина. А вот Усману Дембеле за время простоя восстановиться не удалось, он традиционно травмирован.

Сейчас проблемы "Барселоны" не в команде, а в руководстве клуба. Президент Хосеп Мария Бартоломеу сумел генерировать сплошной негатив вокруг себя и это негативно сказывается на настроениях директората.

Несмотря на определенные финансовые проблемы клуб твердо намерен вернуть Неймара. Для этого нужно продать Гризманн, или выменять бразильца на француза в ПСЖ.

"Реал"

Если негатив "Барсы" это Бартоломеу, то у "Реала" роль козла отпущения на время карантина взял на себя Лука Йович, злостный нарушитель всех требований самоизоляции. Нападающий и без того имел большие проблемы в клубе, а последние скандалы фактически ставят крест на его перспективах в столице Испании.

Между тем капитан Серхио Рамос настолько зарос в режиме самоизоляции, что спокойно может играть роль Робинзона Крузо без грима.

Традиционно "Реалу" приписывают королевский трансферный аппетит, но из всех слухов наиболее реальный об интересе к 17-летнему полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинге.

"Атлетико"

Шестое место в турнирной таблице очевидно является абсолютно неприемлемым для "индейцев". "Чоло" Симеоне настраивает команду на "11 подряд финалов", с таким настроением команда, по его мнению, должен выходить на оставшиеся матчи.

Также консервативный аргентинец вдруг решил немного поэкспериментировать и в последнее время на тренировках использовал опорника Маркоса Льоренте в качестве форвварда.

"Валенсия"

Длительная пауза не улучшила кадровую ситуацию на "Месталье". Команда возвращается к играм без травмированных Кристиана Пиччини, Эзекиля Гарая. Под вопросом Ферран Торрес и Габриэль Паулиста.

"Атлетик"

Ариц Адуриц вынужден завершить карьеру. Он появился на "Сан Мамесе" в 2002 году. Затем покидал клуб, чтобы в 2012-м вернуться окончательно и стать его легендой. Он дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы. Всего в "Атлетико" он провел 407 матчей в которых забил 172 гола, взял Суперкубок Испании. Этот сезон в любом случае был бы для него завершающим, но точку пришлось поставить чуть раньше, чем планировал голеадор. Операция на левом бедре заставила объявить о завершении выступлений.

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Клуб же объявил, что текущий сезон точно будет убыточным, осталось выяснить только на сколько. Финансовый минус в Бильбао последний раз фиксировали по итогам сезона 2010/2011.

"Севилья"

Юлен Лопетеги отпраздновал год работы с "Нервион" и им полностью удовлетворены на "Рамон Санчес Писхуан". Текущее третье место вдохновляет команду. Выход из карантина по словам тренера прошел нелегко, но сейчас он доволен тонусом большинства игроков.

Спортивный психолог Хуан Карлос Альварес сейчас очень активно работает с командой, его задачи, максимально снизить негативный эффект, вызванный массовыми случаями смертей от коронавируса и подготовить игроков к матчам без зрителей.

"Хетафе"

По словам главного тренера команды Хосе Бордаласа игроки вернулись к тренировкам в прекрасной форме и выполнили все его требования по индивидуальной работе. От такого строгого наставника эти слова настоящий комплимент, ведь Бордаласа считают лучшим мастером физической подготовки.

Многие специалисты как раз пророчат успех в пост карантинной части чемпионата тем командам, чьи футболисты будут выносливее. И из-за сверх насыщенного календаря, и потому что командные действия после перерыва все равно не будут на уровне обычного сезона. Поэтому "Хетафе" серьезно претендует остаться в зоне Лиги чемпионов.

Однако первый же матч после паузы на выезде против "Гранады" будет тяжелым испытание, ведь трое игроков основы (Мата, Арамбарри, Максимович) пропустят игру из-за дисквалификации.