Над Испанией безоблачное небо. С каким багажом лидеры Ла Лиги вышли из карантина

Ровно три месяца пробыл на карантине футбол Примеры и теперь игра возвращается на испанские арены. Пока матчи будут проиходить без зрителей, однако лига попытается получить разрешение на ограниченное посещение трибун болельщиками уже в конце месяца. Ранее местная федерация футбола запретила проводить игры по понедельникам, но пока временно такие ограничения не будут действовать, ведь нужно успеть сыграть много матчей. В июне туры будут идти в стык, то есть испанцы получат сплошной футбольный марафон - каждый день матчи.

Решение о возобновлении сезона пришлось буквально пробивать, испанские чиновники были против этого, однако решающим стал финансовый аргумент, досрочное завершение чемпионата могло повлечь коллапс небольших клубов, таких как "Эйбар". Речь шла не о кризисе, а о вопросах выживания.

В Примере будут теперь по пять замен. Также определились, что за непредумышленное сплевывание и эмоциональные объятия после голов футболистов не будут наказывать предупреждениями или удалениями.

Рестарт познакомит нас с двумя новыми стадионами - "Леванте" и мадридский "Реал" взялись за реконструкцию своих домов. Поэтому клуб из Валенсии временно вместо родного "Эстадио Сьютат де Валенсия" будет принимать гостей на трехтысячном олимпийском "Камило Кано", он же "Ла Нуси", он расположен в небольшом городке близ Бенидорма.

Белому мадридскому клубу "Атлетико" предложил играть на "Ванда Метрополитано". Однако "Реал" отказался и будет использовать арену второй команды, которая носит имя легендарного форварда Ди Стефано.

Лидер чемпионата вернется к играм уже с Лионелем Месси, который успел залечить квадрицепс. Он будет в заявке на выездной поединок против "Мальорки" однако не обязательно в основе.

