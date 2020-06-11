Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Возвращайся в Каталонию, пока там играет Бог футбола". Это'О высказался про камбэк Хави в Барселону
Вы же поняли, о ком идет речь?
Бывший форвард 'Барселоны' Самюэль Это'О высказался про потенциальное назначение экс-полузащитника каталонского клуба Хави новым главным тренером "сине-гранатовых". Сейчас испанец возглавляет катарский "Аль-Садд". Цитирует 39-летнего Это'О Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.
"Я сказал Хави: что бы ни случилось, возвращайся в Каталонию. Я сказал ему, что он должен это сделать, пока там играет Бог футбола [прим. ред. – речь о Лионеле Месси]. Они играли вместе, из-за этого Хави будет легче, чем кому-либо другому".
"Суарес? Я уважаю Луиса, он творит историю вместе с клубом. Уругваец – один из лучших игроков на своей позиции. Нет необходимости убирать его из основы. Лаутаро – прекрасный футболист, но фанаты склонны забывать даже о недавних успехах. Луис помогает писать историю "Барселоны" и всего футбола. Новые игроки – это хорошо, но нельзя забывать о великих".