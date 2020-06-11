Бывший форвард 'Барселоны' Самюэль Это'О высказался про потенциальное назначение экс-полузащитника каталонского клуба Хави новым главным тренером "сине-гранатовых". Сейчас испанец возглавляет катарский "Аль-Садд". Цитирует 39-летнего Это'О Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.

"Я сказал Хави: что бы ни случилось, возвращайся в Каталонию. Я сказал ему, что он должен это сделать, пока там играет Бог футбола [прим. ред. – речь о Лионеле Месси]. Они играли вместе, из-за этого Хави будет легче, чем кому-либо другому".