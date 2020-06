Протокол нарушен: защитник Барселоны посетил день рождения, на котором было более 20 гостей без масок

Защитник каталонской "Барселоны" Нельсон Семеду нарушил установленный медицинский протокол перед возобновлением чемпионата Испании: 26-летний португальский исполнитель в понедельник, 8 июня, посетил день рождения, на котором было более 20 человек.

По информации Sport.es, Семеду, как и остальные гости, не надел маску и не соблюдал социальную дистанцию. Нельсон нарушил как рекомендации правительства, так и руководства испанской Ла Лиги.

Правительство региона ранее настоятельно попросило не посещать собрания с участием более чем 15 человек, а Ла Лига призвала игроков ограничить свои контакты лишь кругом сожителей. Руководство каталонского клуба не было проинформировано о вечеринке с участием Семеду. Напомним, "Барселона" уже 13 июня сыграет на выезде с "Мальоркой".

UPD. Семеду уже извинился за нарушения протокола. Сегодня португалец пройдет тест на коронавирус и будет тренироваться отдельно от общей группы до получения его результата.

Semedo feels very sorry for having violated the protocol on Monday night to attend a birthday party. He will pass a new coronavirus test today and will train apart from the group until the result is available. [cope] pic.twitter.com/oLlhq6UE7f