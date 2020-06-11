Герой футбольного дня. Луис Адвинкула

Ему уже тридцать и на протяжении своей карьеры Луис Адвинкула сменил восемь чемпионатов, поиграл за десять разных команд. Этот длительный забег начался в 2009-м году в Перу, а одной из вершин карьеры можно считать текущую каденцию в "Райо Вальекано". По крайней мере, в прошлом году перуанец сыграл 28 матчей в Примере, 27 из которых – в основном составе. А теперь он помогает мадридцам бороться за возвращение в элиту.

Второй тайм матча против "Альбасете" "Райо Вальекано" провел с позиции силы. Команда хорошо подготовилась к выходу из карантина и изучила все тонкости в игре соперника. Тренер мадридцев знал, что "Альбасете" сыграет с глубоко посаженной линией обороны, поэтому велел своим подопечным играть широко и на чужую половину поля выходить большими силами.

Но именно Луису Адвинкуле удалось то, чего не смогли сделать нападающие "Райо Вальекано". На 61-й минуте перуанец, получив мяч неподалеку от угла штрафной площади "Альбасете", сместился левее и классно пробил "дугой". Это был точно не случайный маневр, ведь тактика дальних ударов в исполнении хозяев прослеживалась четко. До этого были две подобных попытки, одну из которых, кстати, совершил также Адвинкула. Тогда он тоже сместился с фланга ближе к центру и решился на дальний удар. Но не попал.

Надо признать, что для Сегунды "Райо Вальекано" – это команда-гранд. И текущая седьмая позиция – это лишь промежуточный результат, который можно улучшить, если придерживаться тех же игровых принципов, что и во втором тайме матча с "Альбасете". Жаль только, что ультрас у "Райо Вальекано" – неадекватные. Болезненными выходками они отличились и вчера – несмотря на то, что вход на стадион был закрыт.

Что касается самого Адвинкулы, то с его футбольной биографии часто вычеркивают период в симферопольской "Таврии". Ведь в команде из Крыма, который был и всегда будет украинским, перуанец не провёл ни одного поединка. Он был приобретен симферопольцами за двести тысяч евро у перуанского "Спортинга" в 2012-м году, но сразу был отдан этой же команде в аренду. Затем вернулся и, так и не сыграв ни одного поединка, перешел в "Хоффенхайм" за 900 тысяч евро. В Бундеслиге сыграл лишь 75 минут и затем снова перебрался за океан.

Также он играл в чемпионатах Португалии, Турции, Аргентины, Мексики – настоящий пилигрим от футбола. В "Райо Вальекано" он уже два сезона и контракт действует до июля 2022-го. Вероятно, эта команда станет одной из важнейших в его игровой карьере. По крайней мере, так много, как в "Райо Вальекано", Адвинкула нигде, кроме родины, не играл.