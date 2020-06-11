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Атлетико предложил Реалу доиграть остаток сезона на Ванда Метрополитано

Испания
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Атлетико предложил Реалу доиграть остаток сезона на Ванда Метрополитано
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Президента "Атлетико" Энрике Сересо спросили о возможности для соседей из мадридского "Реала" использовать "Ванда Метрополитано", стадион "матрасников", пока продолжается работа над "Сантьяго Бернабеу". Цитирует Сересо AS.

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"Я собираюсь снять маску, чтобы ответить на данный вопрос. Я думаю, что никому даже не стоит сомневаться, что мы готовы предоставить "Реалу" свой стадион".

Как сообщает ESPN, руководство "Реала" откажется от предложенной инициативы.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Энрике Сересо Ванда Метрополитано
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Источник:
AS

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