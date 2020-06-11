Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико предложил Реалу доиграть остаток сезона на Ванда Метрополитано
Спасибо, не нужно?
Президента "Атлетико" Энрике Сересо спросили о возможности для соседей из мадридского "Реала" использовать "Ванда Метрополитано", стадион "матрасников", пока продолжается работа над "Сантьяго Бернабеу". Цитирует Сересо AS.
Читайте такжеПерес: Реал не доиграет сезон на Сантьяго Бернабеу
"Я собираюсь снять маску, чтобы ответить на данный вопрос. Я думаю, что никому даже не стоит сомневаться, что мы готовы предоставить "Реалу" свой стадион".
Как сообщает ESPN, руководство "Реала" откажется от предложенной инициативы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:AS
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...