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Севилья - Бетис. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Бетис: Онлайн текстовая трансляция матча ⋇ 11.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Севилья - Бетис. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании вышел из карантина. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Бетис". Это дерби откроет программу тура и даст старт марафону, финиш которого запланирован на конец июля.

Обо всех особенностях противостояния читайте в анонсе матча от Игоря Семйона >>>. Также для вас в матч-центе – онлайн-прямая трансляция поединка >>>. Здесь же смотрим видео. Начало – 11-го июня 2020-го года в 23:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Севилья (Испания)
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