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Это'О: Я болею за Барселону и хочу, чтобы Видаль до конца карьеры остался в клубе

Испания
(1 голосов)

А ведь его планируют отпустить

Это'О: Я болею за Барселону и хочу, чтобы Видаль до конца карьеры остался в клубе
UA-Футбол
Новина українською

Экс-нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О уверен, что каталонцам нельзя отпускать Артуро Видаля.

"Я по-настоящему счастлив, так как Видаль сейчас играет за "Барселону". Я болею за этот клуб и хочу, чтобы Артуро остался здесь до конца карьеры.

Видаль - совсем другой игрок, он боец. Когда вы видите его на поле, то понимаете, что он отдаст всего себя. Я искрене надеюсь, что до конца карьеры он останется в команде", - заявил камерунец.

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Ранее была информация, что каталонский клуб рассматривает вариант продажи чилийца.

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В статье: Артуро Видаль Самуэль Это'О Барселона
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
11.06.2020 в 19:33
Это"О прав. Видаль очень полезен, нельзя его продавать.
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