Экс-нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О уверен, что каталонцам нельзя отпускать Артуро Видаля.

"Я по-настоящему счастлив, так как Видаль сейчас играет за "Барселону". Я болею за этот клуб и хочу, чтобы Артуро остался здесь до конца карьеры.

Видаль - совсем другой игрок, он боец. Когда вы видите его на поле, то понимаете, что он отдаст всего себя. Я искрене надеюсь, что до конца карьеры он останется в команде", - заявил камерунец.

Ранее была информация, что каталонский клуб рассматривает вариант продажи чилийца.