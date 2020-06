11 лет назад Реал объявил о трансфере Роналду. В Мадриде португалец выиграл 15 трофеев и забил 450 голов

Вероятно, что в десятые года XXI века мадридский "Реал" был сильнейшей командой мира. За 10 лет они смогли выиграть сразу четыре Лиги Чемпионов. Огромную роль в этом сыграл португальский форвард Криштану Роналду.

Ровно 11 лет назад, 11-го июня 2009-го года, "сливочные" объявили о его подписании. Тогда за него были отданы рекордные на то время 80 миллионов фунтов стерлингов.

Именно в Мадриде, по мнению многих экспертов, Роналду показывал свою лучшую игру. За 9 сезонов в команде он выиграл 15 трофеев, среди которых четыре Лиги Чемпионов.

On this date in 2009, Cristiano Ronaldo signed for @realmadriden . 451 goals in 438 games, 15 club trophies and 4 Ballon d'Or wins followed pic.twitter.com/Y4RhwcLtu9

Помимо этого, у него огромное количество индивидуальных наград. За время выступлений он завоевал 4 Золотых Мяча (в сумме у него 5), стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" и Лиги Чемпионов. Всего он забил 450 голов в 438 матчах (больше гола за игру в среднем).

On this day in 2009, Cristiano Ronaldo signed for Real Madrid for £80m.



He scored a staggering 450 goals in 438 games for the club!



This overhead kick *might* just be the best of the lot pic.twitter.com/s5gfNTvmv4