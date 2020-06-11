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11 лет назад Реал объявил о трансфере Роналду. В Мадриде португалец выиграл 15 трофеев и забил 450 голов

Испания
(2 голосов)

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11 лет назад Реал объявил о трансфере Роналду. В Мадриде португалец выиграл 15 трофеев и забил 450 голов
UA-Футбол
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Вероятно, что в десятые года XXI века мадридский "Реал" был сильнейшей командой мира. За 10 лет они смогли выиграть сразу четыре Лиги Чемпионов. Огромную роль в этом сыграл португальский форвард Криштану Роналду.

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Ровно 11 лет назад, 11-го июня 2009-го года, "сливочные" объявили о его подписании. Тогда за него были отданы рекордные на то время 80 миллионов фунтов стерлингов.

Именно в Мадриде, по мнению многих экспертов, Роналду показывал свою лучшую игру. За 9 сезонов в команде он выиграл 15 трофеев, среди которых четыре Лиги Чемпионов.

Помимо этого, у него огромное количество индивидуальных наград. За время выступлений он завоевал 4 Золотых Мяча (в сумме у него 5), стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" и Лиги Чемпионов. Всего он забил 450 голов в 438 матчах (больше гола за игру в среднем).

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
11.06.2020 в 21:19
Красава!!!
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0
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 20:07
А у Месси в РЕАЛЕ ни одного трофея,ни одного гола !!!! Это позор !!!!
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0
-1


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