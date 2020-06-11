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11 лет назад Реал объявил о трансфере Роналду. В Мадриде португалец выиграл 15 трофеев и забил 450 голов
Лучшее подписание в истории?
Вероятно, что в десятые года XXI века мадридский "Реал" был сильнейшей командой мира. За 10 лет они смогли выиграть сразу четыре Лиги Чемпионов. Огромную роль в этом сыграл португальский форвард Криштану Роналду.
Ровно 11 лет назад, 11-го июня 2009-го года, "сливочные" объявили о его подписании. Тогда за него были отданы рекордные на то время 80 миллионов фунтов стерлингов.
Именно в Мадриде, по мнению многих экспертов, Роналду показывал свою лучшую игру. За 9 сезонов в команде он выиграл 15 трофеев, среди которых четыре Лиги Чемпионов.
On this date in 2009, Cristiano Ronaldo signed for @realmadriden.— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 11, 2020
451 goals in 438 games, 15 club trophies and 4 Ballon d'Or wins followed pic.twitter.com/Y4RhwcLtu9
Помимо этого, у него огромное количество индивидуальных наград. За время выступлений он завоевал 4 Золотых Мяча (в сумме у него 5), стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" и Лиги Чемпионов. Всего он забил 450 голов в 438 матчах (больше гола за игру в среднем).
On this day in 2009, Cristiano Ronaldo signed for Real Madrid for £80m.— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 1, 2019
He scored a staggering 450 goals in 438 games for the club!
This overhead kick *might* just be the best of the lot pic.twitter.com/s5gfNTvmv4