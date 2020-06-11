Артуро Видаль решит вопрос о своем будущем после окончания сезона

Будущее Артуро Видаля до конца неопределенно. Исходя из последних данных, "Барселона" всерьез рассматривает вариант его продажу.

По данным Mundo Deportivo, сейчас чилийский полузащитник намерен сосредоточиться на выступлениях за каталонский клуб. Он хочет завоевать в этом сезоне Ла Лигу и Лигу Чемпионов.

На данный момент на его счету 31 матч и 9 результативных действий.