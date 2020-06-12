Лопетеги начинает и выигрывает. Севилья - Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча

Испанский футбол вышел из карантина и первым матчем после трехмесячного перерыва стал поединок между "Севильей" и "Бетисом". Это принципиальные соперники, но на этот раз острой борьбы не получилось. "Севилья" уверенно победила благодаря умелым ходам Хулена Лопетеги. Его восхваляют, как и его подопечных.

Нервионцы – серозный претендент на третье место. Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Бетис".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" 2:0

Голы: Лукас Окампос 56 (пен.), Фернандо Франсиско Режес 62