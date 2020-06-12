  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лопетеги начинает и выигрывает. Севилья - Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопетеги начинает и выигрывает. Севилья - Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Севилья - Бетис ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 11.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Лопетеги начинает и выигрывает. Севилья - Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Испанский футбол вышел из карантина и первым матчем после трехмесячного перерыва стал поединок между "Севильей" и "Бетисом". Это принципиальные соперники, но на этот раз острой борьбы не получилось. "Севилья" уверенно победила благодаря умелым ходам Хулена Лопетеги. Его восхваляют, как и его подопечных.

Нервионцы – серозный претендент на третье место. Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Бетис".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Бетис" 2:0
Голы: Лукас Окампос 56 (пен.), Фернандо Франсиско Режес 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Севилья (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...