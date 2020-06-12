  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия - Леванте. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Леванте. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Валенсия - Леванте: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Валенсия - Леванте. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Вчера в рамках 28-го тура Ла Лиги уже состоялось одно дерби – "Севилья" переиграла "Бетис", на очереди еще один интересный матч, а заодно и интересное географически-принципиальное противостояние – "Валенсия" против "Леванте". Обычно матчи этих команд получаются результативными, поэтому ждем голепад.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Для тех, у кого не будет доступа к видео, предлагаем текстовую трансляцию поединка от UA-Футбол >>>.

Ниже же – видеотрансляция благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 23:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...