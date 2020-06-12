Валенсия - Леванте. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Вчера в рамках 28-го тура Ла Лиги уже состоялось одно дерби – "Севилья" переиграла "Бетис", на очереди еще один интересный матч, а заодно и интересное географически-принципиальное противостояние – "Валенсия" против "Леванте". Обычно матчи этих команд получаются результативными, поэтому ждем голепад.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Для тех, у кого не будет доступа к видео, предлагаем текстовую трансляцию поединка от UA-Футбол >>>.

Ниже же – видеотрансляция благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 23:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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