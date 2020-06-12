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Мальорка - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Мальорка - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Общественность наконец-то дождалась возвращения чемпионата Испании. Уже состоялось несколько поединков, однако гранды возобновят свои выступления на выходных. Сначала – "Барселона", которая сыграет поединок 28-го тура на поле "Мальорки".
Это будет матч, в котором каталонцы попытаются отстоять свое лидерство. Сейчас они на два очка опережают "Реал", матч которого запланирован на воскресенье. "Барселона" же сыграет 13.06.2020 в 23:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча 28-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Барселона"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Германия - TeleClub Sport Live, DAZN;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania;
- Испания - Movistar Laliga 2, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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