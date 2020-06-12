Мальорка - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Общественность наконец-то дождалась возвращения чемпионата Испании. Уже состоялось несколько поединков, однако гранды возобновят свои выступления на выходных. Сначала – "Барселона", которая сыграет поединок 28-го тура на поле "Мальорки".

Это будет матч, в котором каталонцы попытаются отстоять свое лидерство. Сейчас они на два очка опережают "Реал", матч которого запланирован на воскресенье. "Барселона" же сыграет 13.06.2020 в 23:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча 28-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Барселона"?