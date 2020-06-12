Барселона готова взять на себя часть зарплаты Коутиньо, если он покинет клуб

Каталонская "Барселона" продолжает искать клубы, которые захотят подписать Филиппе Коутиньо.

По данным Тhe Telegraph, чемпион Испании даже готов взять на себя часть его зарплаты, если какая-то из команд захочет его подписать или арендовать. Сейчас бразилец получает порядка 12 миллионов евро в год.

Многие источники уверяют, что цель для Филиппе - вернуться в АПЛ. Интерес к нему приписывали "Челси", "Тоттенхэму" и "МЮ".

В текущем сезоне Коутиньо забил 9 голов в 32-х матчах.