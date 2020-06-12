Испания
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Лунин снова в деле: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Овьедо - Понферрадина
Украинец вышел с первых минут
Вслед за Ла Лигой, возвращаются и матчи испанской Сегунды. В 22:45 начнется встреча "Овьедо" и "Понферрадины".
За хозяев с первых минут выйдет Андрей Лунин. Можно сказать, что украинский голкипер уже давно стал основным в испанской команде.
Estos son los nuestros para hoy (21:45h) #RealOviedoPonferradina #VamosOviedo pic.twitter.com/GJXlnog9cl— Real Oviedo (@RealOviedo) June 12, 2020
"Овьедо" - "Понферрадина"
Начало встречи в 22:45
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