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Лунин снова в деле: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Овьедо - Понферрадина

Испания
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Украинец вышел с первых минут

Лунин снова в деле: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Овьедо - Понферрадина
UA-Футбол
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Вслед за Ла Лигой, возвращаются и матчи испанской Сегунды. В 22:45 начнется встреча "Овьедо" и "Понферрадины".

За хозяев с первых минут выйдет Андрей Лунин. Можно сказать, что украинский голкипер уже давно стал основным в испанской команде.

"Овьедо" - "Понферрадина"

Начало встречи в 22:45

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В статье: Овьедо (Испания) Понферрадина Андрей Лунин
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