Лунин снова в деле: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Овьедо - Понферрадина

Вслед за Ла Лигой, возвращаются и матчи испанской Сегунды. В 22:45 начнется встреча "Овьедо" и "Понферрадины".

За хозяев с первых минут выйдет Андрей Лунин. Можно сказать, что украинский голкипер уже давно стал основным в испанской команде.

"Овьедо" - "Понферрадина"

Начало встречи в 22:45