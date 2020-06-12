Сетьен: Месси в полном порядке, а Суарес вряд ли сможет сыграть весь матч

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен посетил пресс-конференцию накануне игры против "Мальорки".

"Все тренера сейчас в состоянии неопределенности. Я не знаю, насколько мои игроки готовы на завтра. Это же и касается "Мальорки". Ответы на вопросы мы получим во время матча. Наша команда мотивирована, это было видно еще на тренировках.

Суарес готов выйти завтра с первых минут. Но очень мало шансов, что он сможет сыграть завтрашний матч полностью. Ему понадобится несколько игр, чтобы выйти на свой максимум.

Месси? Лео сейчас в полном порядке. Для нас это очень хорошая новость", - приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что каталонца необходимо побеждать, чтобы сохранить свой отрыв от "Реала".